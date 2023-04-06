日本媒體報導，陸上自衛隊證實，一架黑鷹直升機今天下午4時30分（台灣時間下午3點30分）左右於沖繩附近海域上空失聯，機上10人包括第八師團團長，救援船隻持續斯搜救，稍早尋獲類似直升機旋翼的物體，並在海面發現浮油。日本防衛省已斷定是一起事故，正與海上保安廳全力搜索。
綜合共同社、日本放送協會（NHK）等多家日媒報導，這架陸上自衛隊直升機失聯位置在沖繩縣宮古島宮古機場西北方約18公里處海面，防衛省人士透露，這架UH60JA直升機機隸屬熊本縣高遊原分屯地第8飛行隊，本次出勤進行空中偵察訓練，當地時間下午3時45分自宮古島起飛、原訂下午5時05分返回宮古島，機上搭載多名陸上自衛隊隊員。媒體傍晚陸續接獲陸自第八師團團長也在機上的訊息。
《每日新聞》晚間報導，陸上自衛隊幕僚長森下泰臣晚間於東京召開記者會證實，機上一共10人，包括陸自第八師團團長坂本雄一。坂本雄一今年55歲，畢業於防衛大學，曾任第十二旅團長等職務，官拜「陸將」（中將），今年3月30日才就任第八師團長。
共同社引述消息人士說法報導，機上一共10人，包括2名飛行員、2名維修師和6名乘員，均為自衛隊員，直升機當地時間下午3時45分左右自宮古島起飛、原訂下午5時05分返回宮古島。
《每日新聞》、《讀賣新聞》報導，陸上自衛隊幕僚長森下泰臣晚間向媒體證實，機上一共10人，包括陸自第八師團團長坂本雄一。坂本雄一今年55歲，畢業於防衛大學，曾任第十二旅團長等職務，今年3月30日才就任第八師團長。
日本氣象廳透露，宮古島附近6日下午4時左右天氣晴朗，能見度在10公里以上，也沒有積雨雲和雷擊。
日本海上保安廳稍早透露，已派4艘巡邏船出海搜索。巡邏船於當地時間下午6時10分左右抵達現場附近，當地海域天候溫和，視野並無問題，能見度10公里以上。沖繩電視台報導，巡邏船發現並已撈起類似直升機旋翼的殘骸。共同社報導，直升機失蹤地點海域水深逾200公尺，傍晚6時30分首度發現浮物，晚間7時發現油污與更多浮物，研判可能是機身一部分，後來也發現寫有「陸上自衛隊」字樣的救生艇等。
日本海上保安廳派出的巡邏船於當地時間下午6時10分左右抵達現場附近海域，天候溫和，視野並無問題，能見度10公里以上。沖繩電視台報導，巡邏船發現並已撈起類似直升機旋翼的殘骸。
共同社報導，直升機失蹤地點海域水深逾200公尺，傍晚6時30分首度發現浮物，晚間7時發現油污與更多浮物，研判可能是機身一部分，後來也發現寫有「陸上自衛隊」字樣的救生艇等。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。