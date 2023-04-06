日本媒體報導，陸上自衛隊證實，一架黑鷹直升機今天下午4時30分（台灣時間下午3點30分）左右於沖繩附近海域上空失聯，機上10人包括第八師團團長，救援船隻持續斯搜救，稍早尋獲類似直升機旋翼的物體，並在海面發現浮油。日本防衛省已斷定是一起事故，正與海上保安廳全力搜索。

綜合共同社、日本放送協會（NHK）等多家日媒報導，這架陸上自衛隊直升機失聯位置在沖繩縣宮古島宮古機場西北方約18公里處海面，防衛省人士透露，這架UH60JA直升機機隸屬熊本縣高遊原分屯地第8飛行隊，本次出勤進行空中偵察訓練，當地時間下午3時45分自宮古島起飛、原訂下午5時05分返回宮古島，機上搭載多名陸上自衛隊隊員。媒體傍晚陸續接獲陸自第八師團團長也在機上的訊息。

Search and rescue efforts are underway for a Japan Ground Self Defense Force helicopter that went missing south of Okinawa.https://t.co/AxIA5kGJdR — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) April 6, 2023

《每日新聞》晚間報導，陸上自衛隊幕僚長森下泰臣晚間於東京召開記者會證實，機上一共10人，包括陸自第八師團團長坂本雄一。坂本雄一今年55歲，畢業於防衛大學，曾任第十二旅團長等職務，官拜「陸將」（中將），今年3月30日才就任第八師團長。

共同社引述消息人士說法報導，機上一共10人，包括2名飛行員、2名維修師和6名乘員，均為自衛隊員，直升機當地時間下午3時45分左右自宮古島起飛、原訂下午5時05分返回宮古島。

Yasushima Morishita, chief of staff of Japan's Self-Defense Forces, said that the helicopter that disappeared over the sea near Miyako Island crashed, and there were 10 people on board, including Yuichi Sakamoto, commander of the 8th Division of the Ground Self-Defense Force. pic.twitter.com/lkRlU67cMz — Journalist Lixy (@lixi32730051) April 6, 2023

《每日新聞》、《讀賣新聞》報導，陸上自衛隊幕僚長森下泰臣晚間向媒體證實，機上一共10人，包括陸自第八師團團長坂本雄一。坂本雄一今年55歲，畢業於防衛大學，曾任第十二旅團長等職務，今年3月30日才就任第八師團長。

日本氣象廳透露，宮古島附近6日下午4時左右天氣晴朗，能見度在10公里以上，也沒有積雨雲和雷擊。

日本海上保安廳稍早透露，已派4艘巡邏船出海搜索。巡邏船於當地時間下午6時10分左右抵達現場附近，當地海域天候溫和，視野並無問題，能見度10公里以上。沖繩電視台報導，巡邏船發現並已撈起類似直升機旋翼的殘骸。共同社報導，直升機失蹤地點海域水深逾200公尺，傍晚6時30分首度發現浮物，晚間7時發現油污與更多浮物，研判可能是機身一部分，後來也發現寫有「陸上自衛隊」字樣的救生艇等。

日本海上保安廳派出的巡邏船於當地時間下午6時10分左右抵達現場附近海域，天候溫和，視野並無問題，能見度10公里以上。沖繩電視台報導，巡邏船發現並已撈起類似直升機旋翼的殘骸。

共同社報導，直升機失蹤地點海域水深逾200公尺，傍晚6時30分首度發現浮物，晚間7時發現油污與更多浮物，研判可能是機身一部分，後來也發現寫有「陸上自衛隊」字樣的救生艇等。