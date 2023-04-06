人氣綜藝《Running Man》固定班底哈哈(Haha)不計形象的演出逗樂大批觀眾，他2012年跟歌手金高恩結為夫妻，婚後生下2子1女，看似一切圓滿、幸福，未料3歲小女兒卻罹患罕見疾病「古巴氏綜合症」，嚴重到無法站立，還曾痛到跟愛妻說：「可不可以替我痛，我不想再疼了」，對此，哈哈雖然內心很痛苦，上節目卻得強顏歡笑，讓他忍不住感嘆：「每天就像活在地獄。」

哈哈老婆去年為了照顧女兒，有段時間沒更新Youtube頻道跟IG，沒想到原因竟是小女兒罹患罕見疾病「古巴氏綜合症」，但小女兒的身體其實一直都很健康。哈哈近日在節目重提此事，他表示小女兒某天突然肚子痛，原以為是腸胃炎，未料後來連路都沒辦法正常走，就醫後才診斷出「古巴氏綜合症」，為此哈哈常難過到哭出來，但工作時卻得負責搞笑：「我是個綜藝人，每天都要出門去逗樂人，家裡卻是那樣，讓我感覺每一天都像地獄，也像失去了全世界。」

哈哈表示小女兒曾痛到跟愛妻說：「媽媽可不可以替我痛，我不想再疼了」，好在經過一個月的治療，小女兒逐漸好轉，如今站起身來沒有問題，他想到小女兒曾許願：「想全家去溪邊玩」，於是規劃一趟家庭旅遊，並在節目秀出旅遊照，全家人站在一起的畫面非常溫馨，不過夫妻倆仍密切留意女兒病情，說到這件事還眼眶泛淚，粉絲們見狀則替小女兒加油打氣，並希望她能健康長大。