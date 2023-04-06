法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）正在中國進行訪問，同時也正面臨第2任期最嚴峻的挑戰，即年金制度改革方案。在政府與工會談判遭遇僵局之際，法國示威者今日再次發起抗議和罷工行動，抨擊總統馬克宏的年金改革政策，今天稍早（四）由法國國鐵局、教師等組成的示威隊伍宣布拿下了管控全球近300兆資產的幕後巨獸貝萊德投信（BlackRock）巴黎總部。我們日常生活上的食衣住行包含化妝品、沐浴用品都有貝萊德的份。

FRANCE - Protestors outside the head office of BLACKROCK in Paris.



Still think this is only about pension reforms? It isn’t, this is about Macron ignoring the people and the influence of globalist policies on a nation who didn’t vote for them 🔥



pic.twitter.com/kbWdMdSnXc — Bernie's Tweets (@BernieSpofforth) April 6, 2023

綜合貝萊德投信官方網站、美國證券交易委員會（SEC）和維基百科（Wikipedia）英文頁面資料顯示，貝萊德投信，是全球最大的資產管理公司，成立於1988年，由芬克（Laurence D. Fink）與其他7位創始人共同創立。截至2021年9月，公司管理的資產總額超過9兆美元（約新台幣300兆），涵蓋各類型的股票、固定收益、現金管理、另類投資、房地產等多種投資工具。貝萊德投信總部位於紐約市，並在全球30個國家設有分支機構

🔴 Les cheminots envahissent la multinationale #BlackRock contre la réforme des retraites. #greve6avril pic.twitter.com/L4wxsR025E — Clément Lanot (@ClementLanot) April 6, 2023

貝萊德持有許多知名公司的大量股份，以下是一些例子：蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Google母公司Alphabet、Facebook（現為Meta）、傳奇影業（Legendary Entertainment）、嬌生（Johnson & Johnson）、寶僑（P&G, Procter & Gamble）、可口可樂（The Coca-Cola Company）、賓士（Mercedes-Benz），除上述之外還包含有許多我們收活周遭的品牌。

貝萊德投信的主要業務範疇包括：資產管理、風險管理與顧問服務。該公司為機構投資者、政府、企業、慈善基金等提供專業投資管理服務，並以其專有的阿拉丁（Aladdin）系統為客戶提供風險管理與投資組合分析工具，運用大數據和人工智慧技術，協助投資者進行風險評估與資產配置。

該公司在全球範圍內經營多個指數基金（ETF）品牌，包括iShares、Fundamental Fixed Income等，其中iShares是全球最大的指數基金供應商，提供多樣化的投資組合選擇，以滿足各種投資需求。