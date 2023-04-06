法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）正在中國進行訪問，同時也正面臨第2任期最嚴峻的挑戰，即年金制度改革方案。在政府與工會談判遭遇僵局之際，法國示威者今日再次發起抗議和罷工行動，抨擊總統馬克宏的年金改革政策，今天稍早（四）由法國國鐵局、教師等組成的示威隊伍宣布拿下了管控全球近300兆資產的幕後巨獸貝萊德投信（BlackRock）巴黎總部。我們日常生活上的食衣住行包含化妝品、沐浴用品都有貝萊德的份。
綜合貝萊德投信官方網站、美國證券交易委員會（SEC）和維基百科（Wikipedia）英文頁面資料顯示，貝萊德投信，是全球最大的資產管理公司，成立於1988年，由芬克（Laurence D. Fink）與其他7位創始人共同創立。截至2021年9月，公司管理的資產總額超過9兆美元（約新台幣300兆），涵蓋各類型的股票、固定收益、現金管理、另類投資、房地產等多種投資工具。貝萊德投信總部位於紐約市，並在全球30個國家設有分支機構
貝萊德持有許多知名公司的大量股份，以下是一些例子：蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、Google母公司Alphabet、Facebook（現為Meta）、傳奇影業（Legendary Entertainment）、嬌生（Johnson & Johnson）、寶僑（P&G, Procter & Gamble）、可口可樂（The Coca-Cola Company）、賓士（Mercedes-Benz），除上述之外還包含有許多我們收活周遭的品牌。
貝萊德投信的主要業務範疇包括：資產管理、風險管理與顧問服務。該公司為機構投資者、政府、企業、慈善基金等提供專業投資管理服務，並以其專有的阿拉丁（Aladdin）系統為客戶提供風險管理與投資組合分析工具，運用大數據和人工智慧技術，協助投資者進行風險評估與資產配置。
該公司在全球範圍內經營多個指數基金（ETF）品牌，包括iShares、Fundamental Fixed Income等，其中iShares是全球最大的指數基金供應商，提供多樣化的投資組合選擇，以滿足各種投資需求。
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