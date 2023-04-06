【LIVE直播】習近平以盛大分列式 歡迎法國總統馬克宏訪陸｜2023.04.06 @ChinaTimes

大陸央視新聞報導，中國大陸國家主席習近平6日下午在人民大會堂東門外廣場舉行儀式，歡迎法國總統馬克宏對中國進行國是訪問。中法兩國元首在檢閱台觀看中國人民解放軍儀仗隊分列式。對此，前大使介文汲6日就表示，「事實上中國大陸第二大貿易夥伴就是歐盟，遠超過美國，這次法國我想馬克宏去的話，最主要希望空巴能夠接一些訂單」，引發討論。

介文汲6日在中天節目《張雅婷辣晚報》中表示，「馬克宏這次去大陸已經籌劃很久了，很早就宣布了，這次去只是做個總結，對很多雙方在經濟合作的部門，簽的契約和合作議定書，或者協議，最後由雙方的領導人來見證之下簽」，介文汲更推斷，「馬克宏應該是得到不少經濟的利益，所以他這一團事實上最主要是經濟利益和雙邊關係」。

最後介文汲更分析，「中國大陸現在對歐洲基本上還是『爭取不要跟歐洲脫鉤』，在和歐洲的關係上，中國大陸政治上希望他們戰略自主，走自己的路；在經濟上強調中國經濟的重要性」，介文汲也坦言，「事實上中國大陸第二大貿易夥伴就是歐盟，遠超過美國，這次法國我想馬克宏去的話，最主要希望空巴能夠接一些訂單」。