員工福利信託是各企業鼓勵員工自願提撥一定薪資，公司就對等提撥同等金額，一起去買公司的股票，存放在信託帳戶，既可作員工福利、協助累積退休金，又是公司股價穩定的力量，福祉信託是不只買自家股票、也可投資其他公司股票；今年新增股權獎酬信託，即公司為留才提供員工認股權憑證等，以信託方式處理相關限制期。

金管會希望國內15家金控集團可帶頭示範，先從自家銀行的員工福利信託擴展到金控母公司員工、同金控或集團所有員工的福利信託，並善用員工認股等工具，提供員工福利，再擴展到銀行其他客戶及全台企業。

金管會去年9月宣布信託2.0計畫時，16家金控（當時日盛金控尚未併入富邦金控）下有11家銀行承作自家員工福利信託，到去年6月底加上福祉信託，共有363億元的規模，其中台北富邦銀、元大銀、玉山銀、台新銀及中信銀都是全金控集團的員工福利信託。

銀行局6日公布到去年底的統計，15家金控有12家銀行承作自家員工福利信託，加上福祉信託規模已達394億元，半年增加31億元的規模，其中台北富邦銀、元大銀、玉山銀、台新銀、中信銀、國泰世華銀及新光銀等7家銀行都已是全金控的員工福利信託。

銀行局副局長林志吉表示，去年金控員工福利信託並未列入加分，今年會視各銀行承作規模及是否擴及全金控員工，酌量加分，最高加20分，去年員工福利信託的前三名銀行是中信銀、合庫銀及永豐銀，如中信銀是首家開辦員工持股信託的銀行，且擴展到外陸籍員工、公司法五大獎酬股票信託等。

今年評比還增加「信託結盟獎」，鼓勵信託業務可以跨業結盟，擴大功能、及提高創新及公益性；身心障礙與高齡安養信託今年也將分開評鑑。