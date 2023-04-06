李姓司機脫困後，想要再回公車上拉起手煞車，卻整個人跌坐在路邊站不起來。（翻攝自影片）

李姓司機想用肉身阻擋移動的公車，卻殘遭在公車與貨車之間。（翻攝影片）

今(6)日中午11時許，48歲的李姓司機將公車停在路旁要下車買便當，疑似忘拉手煞車，導致正輛車開始往前移動，要撞上前方大貨車，李男發現後衝回公車前方，用肉身阻止公車往前，卻慘遭夾在2車之間，一旁路人與大貨車駕駛發現後，趕緊將大貨車往前開，挪出空間讓李男脫困，脫困的李男想要回公車內拉起手煞車時，卻直接跌坐在路邊站不起，這段驚悚的影片也曝光了！

從畫面中可見，公車司機將車停好後，疑似忘拉手煞車，便直接從車門離開，此時，公車突然開始移動，且快要撞到前方的大貨車，他情急直下，竟然跑回公車車頭，伸出雙手與用全身的力量，想要將移動的公車擋住，整個卻慘夾在公車與大貨車之間。

大約20秒後，有路人發現這驚險狀況，也想要將公車推開，解救受困司機仍無效，直到大貨車一往前，拉出一段空間，但公車又開始往前移動，路人也趕緊將公車司機拉離，又看到公車再往前撞擊大貨車，而此時脫困的公車司機，想要開啟車門拉起手煞車，卻不明原因跌坐在路邊站不起來。