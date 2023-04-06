疫情趨緩，春暖花開的季節，眾多餐廳依照季節推出全新菜色，在新季節帶來一場味覺盛典。緊鄰南港軟體園區的南港老爺行旅推出全新春季套餐「花漾春語」，新菜式以美味和美形讓顧客感受春天的花漾味美。因應普發金熱潮，6月30日前，業者祭出「6000元放大術」，民眾用6000元購買每張面額680元加1成的抵用券，一組10張，可免費升等，最大可放大到8580元，相當於直接打7折。

南港老爺行旅長期支持在地小農，主廚黃耀裕秉持品牌創新的精神，將擅長的義法料理結合南港在地特色區花桂花，並以花卉點綴提升視覺享受，新推「爐烤義式桂花香料雞腿」和「楓糖桂花豬里肌」兩款套餐，兩款主餐色彩繽紛顏值頗高，宛如把春天的花園端上桌，讓顧客體驗舌尖上的春天。

午間套餐「楓糖桂花豬里肌」結合南港區花桂花，並以花卉點綴提升視覺享受，售價1080元加1成。(老爺酒店集團提供)

「爐烤義式桂花香料雞腿」以優質的雞腿肉包捲花枝漿、新鮮花枝塊、蘆筍，第二層再包覆培根片，使用低溫烹調鎖住肉汁，再將外皮香煎至酥脆，搭配義式黑松露燉飯，呈現層次豐富的風味，每一口都能帶來不同的美味體驗。而「楓糖桂花豬里肌」將優質豬里肌經40分鐘的低溫烹調熟成，保持里肌肉的天然鮮味、口感和營養價值，肉質粉嫩誘人；並淋上特製的桂花白酒楓糖醬汁，讓里肌肉充分吸收桂花香氣，散發淡淡花香，再搭配義式南瓜培根燉飯與新鮮帕瑪森起司脆餅，鮮美可口。餐後還可享用一杯結合在地茶農「台北女兒茶」的桂花美人茶，香氣撲鼻，品一口茶的清香，如同置身春天花園中。午間套餐每人780元加1成起。

南港老爺「6000元放大術」，最高折抵8580元，相當於7折優惠。(老爺酒店集團提供)

政府普發6000元現金上路，南港老爺行旅也推出「6000元放大術」搶食普發金商機。即日起至6月30日，民眾用6000元購買每張面額680元加1成服務費的餐券，一組10張，搭配此次全新菜單，免費升等，每張餐券可當780元加1成服務費使用，補100元差價再升等享用980元加1成套餐一客、補差價300元則可升等享用售價1080元加1成套餐一客，最高總折抵8580元，相當於7折優惠。餐券限量50組。