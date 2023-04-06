近年來物價上漲，不少人都想開源節流，但這種省錢方式你能接受嗎？一名月薪4.4萬的男網友表示，他目前住在凶宅，每月的基本支出大約是1.2萬元左右，同時他也分享了詳細的支出明細，向眾網友請教該如何再減少開銷，貼文曝光後，讓不少人覺得心疼：直說：「活得好痛苦」。

原PO在論壇《Dcard》以「還能再省嗎」為題發文求助，透露自己在北部工作，月收入4.4萬元，因為住在凶宅，每月房租含水電費大約5891元，一天只用1.5度電；伙食方面，估算每月支出5493元，「藉由玩斷食來省錢」；上班通勤的部分則是靠走路和騎腳踏車，再加上買預付卡的電信費350元，每月必須支出11734元，能存下3.1萬元。

原PO表示，扣除上述必要支出和存款後，還剩下1266元能當作零花，應付衣服、成藥、社交餐、假日出遊等項目。而他的治裝以淘寶換季清倉的商品為主，若生病的話就去藥局購買成藥，臉上長痘痘、美容等需求，也是去藥局購買酸類塗抹，「量大，用得久」，他也向眾網友請益，「還能再從哪下手節流？」

貼文一出，原PO的極簡生活讓大家看傻眼，留言直說，「你應該是Dcard上面最省了，真的不需要再省了」、「活得好痛苦」、「住凶宅真的太狠了」、「有必要嗎？這樣的生活你快樂嗎？與其這麼省不如假日跑個外送吧」、「哥，你這樣活得開心嗎」、「我覺得你存的錢最後會吐回去看醫生」，也有人建議原PO考慮做兼職增加收入，「再省也沒辦法省多少」。