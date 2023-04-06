對晶技營收影響最大的首推智慧型手機，中國手機品牌客戶與蘋果是兩大手機用石英元件營收來源，然而，中國手機內需市場持續低迷、中國手機品牌客戶庫存偏高，從去年第四季至今都沒有改善，而蘋果iPhone也已經進入淡季，需求同樣不佳。

晶技石英元件其他的主要應用還包括筆電、網通產品與電動車，法人表示，筆電代工廠對晶技拉貨的步調緩慢，電動車用石英元件需求則受到中國電動車市場庫存過高影響，今年以來表現一直不好，僅有網通應用表現尚稱穩定。

在主要應用需求均欠佳下，晶技3月營收甚至比工作天數略少的2月還要低，僅有7.54億元，並比去年同期大減33.72％。

晶技先前曾預期，第一季營收恐怕將比去年同期減少兩成，然而在3月營收不如預期下，第一季營收僅有22.97億元，比年減幅度高達28.56％，可以說是逼近3成。面對第二季，第二季工作天數已經恢復正常，不過在市場買氣依然不振下，法人預期，晶技第二季營收可能還是只能與首季持平。