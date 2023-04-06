清明連假剛結束，台南觀光人潮大爆發，有網友在PTT發文指遊台南2天1夜「噴1萬3000元」，抱怨不如出國，引發熱議。台南市政府觀光旅遊局、民宿業者都有話說，其中南市民宿文化發展協會創會理事長周榮棠在臉書PO文直指「標題嚇死人、內容笑死人」，更大方分享台南怎麼吃怎麼玩，列出長串平價美食清單，引來網友紛紛留言大讚。

南市府觀旅局表示，清明連假5天台南湧進逾450萬人次旅客，台南各旅宿業者房價依其所在區域位置、房型及提供服務內容有所不同，清明連假住宿率開紅盤，都接近滿房，消費者臨時起意到台南旅遊，自然選擇有限，換句話說，遊客若未行前規畫及預訂住宿，才於假日當天直接到櫃台辦理入住，房型選擇少、房價也沒什麼優惠。

人稱「勇伯」的周榮棠也在臉書「勇伯講古」PO文「來啦，我教你2天1夜台南怎麼吃、怎麼玩！」他說，搭高鐵到台南高鐵站可花20元坐區間車到台南火車站前，租Gogoro 3（1天480元，2天共960），晚上入住台南6星級背包客棧艸祭Book inn連假1晚950元。

此外，他也羅列平常會吃的美食單，舉凡南興鱔魚意麵1碗100元、清吉水果1人份60元、福記肉圓4粒100元、莉莉水果冰150元有找等等，文末寫著「安捏呷甲有爽謀」？引來網友們紛紛大讚，「這樣吃，2天1夜吃不完，要多住1天」、「每次看到國內住星級國外隨便住，再說國內旅遊很貴，真是無言。」

台南市旅館商業同業公會理事長吳俊泰表示，旅館房間因房型人數及服務等級本來就有多種選擇，因此價格不一，很難評斷1房5000元房價是否貴？但房間販售都是透過公開交易雙方合意來達成，消費者有充分選擇權，決定自己想住的價格。

台南市民宿文化發展協會理事長柯凱文也說，台南連假本來就常見滿房狀態，自家青年背包客棧1床550元，早早就被訂購一空。