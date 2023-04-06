針對烏克蘭危機，中國國家主席習近平6日會晤法國總統馬克宏時表示，中方在烏克蘭問題上立場一以貫之、清晰明確，核心就是勸和促談、政治解決；願與法方一道呼籲國際社會保持理性克制，避免採取使危機進一步惡化甚至失控的行動。根據路透社報導，馬克宏直言，西方必須與北京接觸對話，他相信中國有能力說服俄羅斯，讓各方回到談判桌，結束俄烏戰爭。

大陸央視新聞報導，習近平在會晤時強調，化解危機沒有靈丹妙藥，需要各方從自身做起，通過積累互信創造止戰和談條件。中方支持歐方為政治解決危機發揮作用，願與法方一道呼籲國際社會保持理性克制，避免採取使危機進一步惡化甚至失控的行動。

雙方還呼籲，嚴格遵守國際人道法，避免襲擊平民和民用設施，保護婦女、兒童等衝突受害者；切實履行核武器用不得、核戰爭打不得的承諾，反對在任何情況下使用生化武器，反對武裝攻擊核電站等民用核設施。

雙方也呼籲，儘快重啟和談，按照聯合國憲章宗旨和原則，兼顧各方合理安全關切，尋求政治解決，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架；合作應對烏克蘭危機在糧食、能源、金融、交通等領域造成的外溢效應，減少烏克蘭危機對世界特別是廣大發展中國家的負面影響。中方願與法方就此保持溝通，為危機的政治解決發揮建設性作用。

馬克宏介紹法方看法，並讚賞中方為政治解決烏克蘭危機發揮的重要作用，標記法方主張重啟政治談判，以外交手段解決危機，實現歐洲持久和平，希望與中方加強溝通，為和平做出共同努力。

此外，根據路透社報導，馬克宏於雙邊會晤時強調，習近平可以說服親密的盟友俄羅斯，並結束俄烏戰爭；「我相信中國完全有能力可以讓俄羅斯回歸理性，並讓各方盡快回到談判桌上。」

馬克宏表明，俄羅斯入侵行動已嚴重地衝擊國際局勢穩定，為結束烏克蘭危機，與避免不斷上升的敵意螺旋，將全球的強權進一步撕裂成敵對衝突集團，西方毫無疑問必須與北京接觸與對話。