人行官網6日公布的新聞稿指出，2023年要全力做好現金供應保障，強化流通中現金服務管理，提高回籠人民幣處理效率，持續做好反假防偽，優化紀念幣發行管理，不斷提高現金服務水準。

另外，扎實做好安全保衛管理，全面提升綜合防衛能力，切實保障發行庫和發行基金押運安全。穩妥推進數位人民幣研發試點，持續完善頂層設計，積極探索應用創新。加強制度建設，提高貨金保衛工作規範化水準等。

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