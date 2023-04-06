人行官網6日公布的新聞稿指出，2023年要全力做好現金供應保障，強化流通中現金服務管理，提高回籠人民幣處理效率，持續做好反假防偽，優化紀念幣發行管理，不斷提高現金服務水準。
另外，扎實做好安全保衛管理，全面提升綜合防衛能力，切實保障發行庫和發行基金押運安全。穩妥推進數位人民幣研發試點，持續完善頂層設計，積極探索應用創新。加強制度建設，提高貨金保衛工作規範化水準等。
中國人民銀行4日召開2023年貨幣金銀和安全保衛工作電視會議。會議要求，今年要堅持穩字當頭、穩中求進，著力推動貨金保衛業務提質增效。還要穩妥推進數位人民幣研發試點，持續完善頂層設計，積極探索應用創新。
人行官網6日公布的新聞稿指出，2023年要全力做好現金供應保障，強化流通中現金服務管理，提高回籠人民幣處理效率，持續做好反假防偽，優化紀念幣發行管理，不斷提高現金服務水準。
另外，扎實做好安全保衛管理，全面提升綜合防衛能力，切實保障發行庫和發行基金押運安全。穩妥推進數位人民幣研發試點，持續完善頂層設計，積極探索應用創新。加強制度建設，提高貨金保衛工作規範化水準等。
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