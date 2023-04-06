許多人發生糾紛時都會想要找對方麻煩，不過若是造成財產損失，可能導致兩敗俱傷。大陸湖南省衡陽市一位谷姓男子去年4月和鐘姓男子發生衝突，於是兩度趁著半夜到鐘男家的養雞場用手電筒照雞，第一次造成460隻雞驚嚇、互相擠壓死亡，第二次造成640隻雞死亡。事後谷男被告上法院，由於涉犯故意毀壞財物罪，除了賠償鐘男損失外，還被法院判處6個月有期徒刑，緩刑1年。

據《都市時報》報導，谷男未經鐘男同意就砍了他家的樹木，鐘男老婆發現此事後把屬於他們的樹帶走，沒想到谷男因此心生不滿，趁著某天半夜拿手電筒照雞，害雞群嚇到互相擠壓死了460隻，谷男因此賠償3000人民幣（約新台幣13000元），卻也更加感到不滿，第二度前往鐘男的養雞場嚇雞，這次害死640隻雞。

鐘男事後將谷男告上法院，官方根據市價進行計算，得出谷男兩次行為害死1100隻雞，共需賠償13840人民幣（約新台幣61000元），且除了賠償鐘男財物損失以外，谷男的行為也構成故意毀損財物罪，因此判其6個月有期徒刑，緩刑1年。

對此，許多網友紛紛回應，「傻X，砍了人家樹還有臉恨人家」、「小雞做錯了什麼，為什麼要嚇小雞？」、「這種人總是覺得全世界都與他為敵」、「原來雞被手電筒嚇死」。