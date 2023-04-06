靜宜大學林姓女學生失聯進入第9天，她的親友PO網協尋，警方獲報後積極展開偵辦！查出林女3月底從桃園出境，目前人在緬甸境內；清水警分局6日晚上強調，因林女尚在失聯中，分局對於整起案件仍在調查釐清，並未排除人蛇集團涉入的可能性？林女媽媽今天並未到清水分局，外界消息從何而來？連警方都不得而知。

清水警分局6日晚上強調，林女尚在失聯中，分局對於整起案件仍在調查釐清，並未排除人蛇集團涉入的可能性。(陳世宗攝)

清水分局表示，靜宜大學林姓女大二生與家人相約於清明連假返鄉過節，卻遲未返家，家屬與其連繫卻音訊全無，林女媽媽狂打林女手機20幾通，結果手機在25歲李男手上；李男供稱是林女的前男友，2人曾同居並共用手機，後因興趣不合日前分手，目前手機由李男使用中。

林女媽媽4月2日和李男到林女租屋處，發現裡面已被搬一空無人居住，但室內遺留一個手機空盒，才研判林女可能另外新辦手機，立即到清水分局明秀派出所報案；警方根據新手機追蹤，發現該門號於3月30日上午8時許關機，基地台位置在桃園市大園區航站南路一帶，研判林女可能已出境。

經查移民署入出境資料，確認林女已於3月30日上午8時許，搭乘長榮航空飛往倫敦的班機出境入境泰國。因林女入境泰國後，手機曾再開通，警方目前正透過外交管道尋找林女。因自稱林女前男友的李男，曾有詐欺前科，自稱和林女共同手機十分可疑？警方仍不排除林女被人蛇集團詐騙至泰國的可能性。

警方指出，林母因遍尋不著女兒才PO網協尋，原本單純的尋人啟事，未料會掀起軒然大波，連林女媽媽也被嚇到，今天林母根本未到清水分局，至於外界的諸多揣測，從何而來？警方亦不得而知。