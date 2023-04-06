台中靜宜大學林姓女學生與家人失聯達9天，獨自飛抵緬甸，根據台中警方調查，目前查到林女上個月30日自桃園出境抵達泰國，目前人在緬甸境內，4月1日林請友人跟台灣家人報平安，隨即失去聯繫；警方表示，外界猜測，林女獨自到緬甸找友人，或懷疑林被詐騙集團引誘出國等，因目前連絡不到林女，無法得知原因，但不排除任何可能性，目前仍持續追查。

該名資深刑警表示，經警方抽絲剝繭，調閱包括林女在台中搭車、步行、桃園機場等監視器畫面研判，林女是獨自出國，但是就是失去聯繫，目前刑事局國際科及外交部也進行人道救援，也呼籲得知林姓女大生的消息的人，請主動通知警方。

根據警方了解，林女的家人是在4月1日當天接獲林女台灣朋友告知，林女已經人在緬甸，一切平安，但是始終就是無法跟林本人聯繫到。

資深刑警指出，目前緬甸沒有台灣警方的聯絡官，必須透過刑事局駐泰國聯絡官協助了解林女的下落；根據了解，林女29日當天即到桃園並先入住一間旅館，在附近藥妝店買一些生活用品，翌日即前往桃機搭機離台，目前確定林女入境緬甸仰光，尚未離境，人還在緬甸境內。