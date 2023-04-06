中國國家主席習近平4月6日下午在人民大會堂同法國總統馬克宏、歐盟執委會主席范德賴恩舉行中法歐三方會晤。習近平表示，要增強中歐關係的穩定性，避免將經貿問題政治化、安全化；渲染所謂「民主對抗威權」、挑動「新冷戰」，只會給世界帶來分裂和對抗。范德賴恩稱，與中國「脫鉤」不符合歐方利益，不是歐盟的戰略選擇，歐盟獨立自主地決定對華政策。歐方願與中方重啟歐中經貿高層對話，推進歐中經貿關係穩定平衡發展。

大陸央視新聞報導，習近平指出，中歐雙方有著廣泛共同利益，合作大於競爭，共識多於分歧。當前，國際形勢複雜多變，中歐雙方應該堅持相互尊重，增進政治互信，加強對話合作，共同維護世界和平穩定，促進共同發展繁榮，攜手應對全球性挑戰。今年是中國同歐盟建立全面戰略夥伴關係20周年。中方願同歐方一道，把握好中歐關係發展大方向和主基調，全面重啟各層級交往，啟動各領域互利合作，為中歐關係發展和世界和平、穩定、繁榮注入新動力。

習近平強調，要增強中歐關係的穩定性。中歐關係不針對、不依附、不受制於第三方。中方始終從戰略高度和長遠角度看待中歐關係，對歐政策保持穩定性和連續性。希望歐方形成更為獨立、客觀的對華認知，奉行務實、積極的對華政策。雙方要尊重彼此核心利益和重大關切，通過對話協商聚同化異。要相互尊重彼此發展道路。

習近平稱，中國式現代化和歐洲一體化是雙方各自著眼未來作出的戰略選擇，雙方要做彼此發展道路上可信、可靠的合作夥伴。中國人民為自己找到的符合本國國情的正確發展道路感到自豪。雙方應該求同存異，相互包容、相互欣賞、相互借鑒、相互促進。渲染所謂「民主對抗威權」、挑動「新冷戰」，只會給世界帶來分裂和對抗。

習近平強調，要維護開放互信的合作環境。中歐要保持雙向開放，為對方企業提供公平、非歧視性的營商環境，避免將經貿問題政治化、安全化。雙方要構建穩定互信的供應鏈，對接「一帶一路」倡議與歐盟「全球門戶」戰略，助力雙方經濟長期穩定增長。

習近平強調，中國始終堅持真正的多邊主義，堅持共商共建共用的全球治理觀，願與歐方加強在多邊事務中的協調合作，共同維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。

習近平表明，中歐要共同維護世界穩定和繁榮，反對霸權主義、單邊主義，反對「脫鉤斷鏈」。雙方要加強宏觀經濟和金融政策溝通協調，深化綠色夥伴關係，加強綠色金融、環境技術、清潔能源等領域對話和合作。雙方要幫助發展中國家共同發展，推動多邊機構和金融資本更多參與二十國集團緩債倡議，探討在非洲等地開展三方、多方合作。

范德賴恩表示，歐方尊重中國歷史和文化。歐中進行坦誠和建設性的對話，保持歐中關係持續發展，對歐洲的和平穩定至關重要。歐中互為重要交易夥伴，彼此經濟高度關聯，同中國「脫鉤」不符合歐方利益，不是歐盟的戰略選擇，歐盟獨立自主地決定對華政策。歐方願與中方重啟歐中經貿高層對話，推進歐中經貿關係穩定平衡發展，實現互利共贏。希望與中方加強溝通協調，合作應對全球性挑戰，為促進世界和平、穩定和發展發揮應有作用。

馬克宏表示，當今世界充滿不確定性，需要歐中雙方以相互尊重和坦誠謙遜的態度加強對話交流。雙方應共同努力，不掉入「脫鉤斷鏈」的陷阱，開展平等互利合作，共同應對氣候變化等緊迫全球性挑戰，不斷深化歐中全面戰略夥伴關係。

三位領導人就烏克蘭危機交換了意見。範德賴恩和馬克宏介紹了歐方看法，表示中方不是烏克蘭危機的製造者，歐方讚賞中方為推動政治解決烏克蘭危機所做努力，期待中方發揮更加重要作用，願與中方合作，找到勸和促談的辦法。

習近平強調，中國始終根據事情本身的是非曲直獨立自主決定立場。中方在烏克蘭問題上的方針歸結為一句話，就是勸和促談。中方敦促各方保持冷靜和理智，共同為和談創造條件。當務之急是推動停火止戰，反對火上澆油、讓問題複雜化。

習近平指出，烏克蘭危機不是中歐之間的問題。中方將繼續為勸和促談發揮積極作用，支持歐方從自身根本和長遠利益出發，提出政治解決烏克蘭危機的思路和方案，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架。