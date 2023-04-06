蔡英文總統於台灣時間6日與美國眾議院議長麥卡錫及跨黨派眾議員會晤，而根據路透報導，麥卡錫指出，台灣面臨的中方威脅與日俱增，「我們必須繼續軍售台灣，並確保這類軍售能很及時地送抵台灣」。對此，中天《張雅婷辣晚報》6日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對「麥卡錫強調『加速對台軍售』」的看法，年輕人一面倒，認為「如果兩岸可以和平，何必去買武器對抗對岸」，引發討論。

中天《張雅婷辣晚報》6日由「辮子妹」進行街訪，對於麥卡錫強調「加速對台軍售」，許多年輕人紛紛表示「綠的那邊都說藍的親中賣台，那我可以說他親美賣台嗎？」、「就是因為有利益才這樣子」、「他們這樣賣給我們真的有用嗎」、「浪費錢，這都是不必要花的錢」、「如果兩岸可以和平，何必去買武器對抗對岸」、「一直買軍售，說不定美國到最後不理我們」、「對我們來說沒有實際的意義，只是增加對台軍售而已」。

不過也有少數民眾認為，對於麥卡錫的說法，他們比較支持，「有見面、有對話是好事啊」、「我們台灣終於走出去，終於讓全世界知道」。