標準普爾全球評級就指出，因此把今年全球實質GDP增長下修到2.2％，為三年來的新低，放眼大型經濟體的經濟情勢，惟有中國大陸經濟的重新開放，將使GDP增長從2022年的3.0％，提高到2023年的5.3％。

澳盛銀行經濟研究團隊則以歐美銀行案例，重新審視對中國銀行業的風險評估。該行指出，中資銀行因涉足房地產行業和地方政府融資平台（LGFV），面臨結構性風險，雖然與西方銀行面臨的周期性逆風不同，曝險部位則高達130兆人民幣，占所有銀行資產的42％，問題的嚴重性促使中國官方祭出金融改革的決心，以降低該行業的風險。

總體而言，澳盛銀認為，目前中資銀行在抵禦金融風險方面比以前處於更好的情勢，隨著經濟逐步反彈，中資行的盈利能力將會提高，過去三年當局解決了內部治理問題，並為600家體質脆弱的地方銀行注資5,500億元人民幣，預計當局將加快陷入困境的房地產開發商和地方政府融資平台的重組。