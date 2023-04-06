清明連假長達5天，許多人把握時間規劃出國，不過有一名網友上網抱怨，因為旅行社疏失搞丟護照，一家4口到機場才驚覺無法出國，怒批被旅行社丟包在機場，到今天開工日還沒辦法找回護照。旅行社人員則貼出致歉函回應，除退回全額團費，另外依約賠償一倍旅費。

一名朱姓網友6日在臉書「爆料公社」發文，今年2月規劃一家4口清明連假出國旅遊，報名品冠旅遊出團行程，並將辦理護照跟簽證所需文件寄到台北，委託旅行社業務協助辦理，在3月30日與對方確認護照會送至機場，旅行社業務則答覆「已都在高雄」，豈料4月1日清晨5點抵達機場後，領隊卻告知找不到一家人的護照。

朱姓網友當下致電旅行社業務，但業務搞不清楚狀況，改口可能是31日才寄出，也無法確定護照被送至何處，一家4口只能目送其他團員出關，「我們被丟在高雄小港機場，然後告知，真的找不到護照。可能在台北公司，高雄公司，或是那個連假收不到的包裹」。

朱姓網友表示，當天一家大小為了搭車搭機一夜沒睡，開口請業務幫忙訂飯店休息或是叫車，都因為公司人員休假沒辦法協助，怒批「你們做錯事，把我們丟包在機場」，不滿旅行社處理問題的態度，直至今（6）日仍無法得知護照是遺失還是31日寄出的。

貼文引起網友熱議，直呼旅行社出包太扯，「這一定要賠償吧！有夠傻眼」、「我應該會原地爆炸」、「太誇張了，好好的假期被浪費了」、「飯店不能訂，叫車叫不到，要收錢最快，這業務真的危機處理很差」、「好扯喔！全額賠償加精神損失費」。

品冠旅遊人員也在留言處貼出致歉函，坦承因本公司內部人員作業嚴重疏失，導致出發當日貴賓四人護照，未能於高雄機場如期交付旅客護照，導致旅客無法出國，特以此函向旅客四人致上鄭重的道歉。除退回旅客所繳交之旅遊團費，另依約賠償100%之團費。