總統蔡英文美西時間5日與美國眾議院議長麥卡錫完成會面，蔡麥會引發討論。前國安會秘書長楊永明6日在《新聞大白話》節目強調，從美國華府視角來看，軍事上美國不會，也不能同時佈局並負擔打兩場戰爭；外交上對比中方在國際的勸和促談倡議，美國也不宜呈現挑釁點戰火的落差；地緣經濟上中方正積極與中亞、歐陸互動整合，美國則面臨通膨等金融危機。所以從大戰略看，不能讓蔡英文高調，一定要壓抑再壓抑。

楊永明表示，蔡英文這次兩度過境美國，在紐約的部分其實是備受壓抑，最後雖然能夠跟麥卡錫見面，但並沒有真正得到美國兩黨的支持，她是希望得到的。同時看馬英九到大陸，展現出和平善意互動的基礎。三個因素，從華盛頓的視角，在全球、俄烏戰爭、中美對抗的大架構，從軍事、外交、經濟層面看，第一個，如果蔡英文訪美非常高調，而引起再一次的兩岸衝突，美國能同時擔負起打兩場戰爭嗎？

楊永明提到，美國正在支持打俄烏戰爭，現在能夠去支持打台海戰爭嗎？雖然不是美國自己本身介入，等於是對他軍事援助、佈局上的同時挑戰，從冷戰到現在，美國就是不會去同時進行兩場戰爭的佈局。

楊永明指出，第二個，過去幾個禮拜中方展現的勸和促談，在烏克蘭的問題上，拜登否決掉。如果今天蔡英文去美國，美國高調幫助她，給予國際社會一種感覺是，你怎麼在挑釁兩岸的軍事衝突？很明顯的對比是，中國現在在全世界是勸和促談，提出安全、發展、文明三大倡議，美國卻不斷到處在點戰火。美國在外交競爭上，大概沒辦法呈現跟中國這樣子明顯的差別。

「第三點，中美之間現在已經進入到地緣經濟的競爭跟對抗。」楊永明強調，亞洲的經濟整合、中亞、歐亞，甚至歐洲的經濟都跟中國大陸不斷在發展互動，美國則面臨到非常嚴重的通膨、能源、銀行、金融，還不要講川普。這時候如果你呈現一種挑撥台海的做為的話，其實並不利於世界上其他國家對於美國的認知。所以從大的戰略來看，這一次蔡英文來美國，不能夠讓她太高調，一定要讓她壓抑、再壓抑！

楊永明直言，麥卡錫是沒辦法了讓她見面，但本來要講的共同聲明也沒有出來，所以是低調再低調，從中美對抗的大局勢來看，其實蠻清楚的。