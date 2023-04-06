這怎麼住人！有男子住在4層樓老舊公寓，然而其中有一間住戶竟然在家中堆起垃圾、雜物，導致老鼠、蟑螂不斷竄出，他怒轟有「上萬隻蟑螂」在樓梯間亂竄，「里長、消防隊、環保局以及工務局」也都來過了，仍然無法可管，上網求問網友「「有什麼好方法嗎？」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，他表示住在四層樓老舊公寓，但其中某一樓的住戶在家中「堆放一大堆垃圾」，整間屋子都是蟑螂、老鼠，而這些蟑螂、老鼠也向外竄，導致樓梯間有「上萬隻蟑螂」，甚至還波及隔壁住家與對面住家的鄰居，對於這間住戶的行為舉止，他表示，「里長、消防隊、環保局以及工務局」都來過了，仍無法解決問題根源，怒轟「台灣真的沒有管委會大樓的住家就真的無法可管嗎？有什麼好方法嗎？」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「這還真是無法可管、您試試提告強制罪看看」、「不是無法可管，是他們不想管而已...」、「打房高手？」、「在他家裡無法可管」、「這怎麼住人啊」、「強制打房價」、「養蟑螂的好地方」。

另外有網友也遇到這樣的問題表示，「垃圾在他屋內就無解，我們這邊也有這樣的，整個樓梯間不時就臭味四溢，小強四處爬，區權會也有用惡鄰條款送區公所市政府什麼的，到現在也沒下文，只能努力賺錢希望早日離開這種人」。