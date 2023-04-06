2024總統大選，民進黨以現在副總統賴清德「定於一尊」，至於國民黨將透過徵召方式決定人選，雖時程未定，但黨內擁侯聲浪漸起。而近日就有一份最新的民調指出，「2024年總統選舉，無論國民黨由誰代表參選，在柯文哲也參選的情形下，民進黨的賴清德皆具有領先優勢，其中又以由侯友宜代表國民黨參選，最能和賴清德一搏」，引發討論。

臉書粉專《關鍵調查有限公司》今（6）日PO出了一篇「2024年總統大選選情評估」的文章表示，「2024年總統選舉，無論國民黨由誰代表參選，在柯文哲也參選的情形下，民進黨的賴清德皆具有領先優勢」，而關於各黨總統候選人產生方式，國民黨主席朱立倫在3月22日宣布，將用徵召方式，提名國民黨的2024年總統大選候選人，鴻海集團創辦人郭台銘於4月5日表態爭取代表國民黨2024年總統候選人提名。

在民進黨部分，由兼任黨主席的副總統賴清德在3月15日完成登記，民進黨中央預計在 4月12日正式公告總統候選人。而台灣民眾黨則預計在5月17日公告2024年民眾黨總統提名人。根據最新調查結果，「2024年總統選舉，無論國民黨由誰代表參選，在柯文哲也參選的情形下，民進黨的賴清德皆具有領先優勢，其中又以由侯友宜代表國民黨參選，最能和賴清德一搏」。

該粉專最後也指出，本次調查是針對戶籍地在全國20縣市且年滿20歲者，於2023年3月28日至3月30日，晚上18時30分至22時，透過市內電話進行調查。調查完成後以內政部戶政司人口資料為母體，對樣本的戶籍地、性別、年齡、教育程度等，進行多重反覆加權(Raking)，以使樣本和母體結構一致。本次調查有效樣本906人，在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.26個百分點之內。