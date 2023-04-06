香港美女饒舌歌手譚淇淇(Kiki Tam)入行多年，憑藉天使臉蛋跟超火辣身材，加上自然不做作的性格，深受大批粉絲支持，沒想到最近有人在Youtube亂爆料她在將軍澳遇刺身亡，但其實譚淇淇還活得好好的，讓她也在臉書寫下：「？？？」，感到既傻眼又好笑。

在以「藝人譚淇淇因遇刺在將軍澳去世」為標題的影片中，全程只出現一張譚淇淇的黑白照，且背景音樂相當沉重、哀傷，面對這則莫名其妙的影片，譚淇淇發文澄清：「我沒得罪人，我還活著」，隨後不改幽默本性說道：「我最近有去將軍澳。譚淇淇本人證實了這個消息。」

粉絲們見狀也感到很有趣，紛紛留言：「因為過幾日復活節，譚淇淇要復活了」、「我嚇了一大跳，下秒覺得好好笑」、「遇刺了，本人還在這裡」、「妳應該是有仇家啦！」、「唉呀，差點咖啡都要潑出來了」，不過也有粉絲提醒可能是警告的一種，要她小心自身安全，「可能是變態，先看看妳會有什麼反應。」

之前網路曾流傳譚淇淇的浴袍床照，可見披著秀髮的她跟一名男子共處一室，還做出輕撫臉頰的親密動作，讓粉絲們浮想翩翩，不過這其實是她幫沐浴品拍的廣告畫面，對此，她在IG放上「真正的開房影片」回應此事，只見她直接敞開襯衫，裡面竟是肌肉裝，配文則幽默回應：「多謝有心人讓我有機會爆肌！」