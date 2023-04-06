性感女神鍾麗緹外型美豔還擁有前凸後翹的火辣身材，即使已經52歲還是3個孩子的媽，依舊是演藝圈著名凍齡美魔女，近日她到香港出席活動，賣力在品牌櫃位前擺pose，似乎在替珠寶拍廣告，有網友巧遇後發文，直呼沒人圍觀很意外，不過網路上也出現不少巧遇她的人透露原因，表示一開始沒認出來，因為照片和本人不太一樣。

鍾麗緹現身香港購物中心。（圖／取自小紅書）

有網友在香港的購物中心碰到鍾麗緹，「逛街偶遇鍾麗緹，除了工作人員沒人圍觀很意外」，只見穿著西裝外套搭短裙的她，下身穿著黑色長靴，整個人看上去減齡不少，而從網友曝光的生圖來看，她狀態極佳，幾乎看不出歲月痕跡，身材也沒有走樣。

而不少網友見狀後，也透露自己其實也有遇到，但因為覺得照片和本人不太一樣，所以不太確定是不是她就走了，大讚她真人比照片漂亮太多，「我暈，我看到了沒認出來」、「我遇到了，我朋友不認識，我不確定是不是就走了」、「我有看到了，皮膚是真的好」、「香港那邊不會有人圍觀明星」、「完全不像她那個年齡的人，真人比照片視頻好看太多」。