桃園市中壢區龍昌里龍福路驚傳縱火燒車案，有民眾將車輛停放在南亞公園附近停車格內，6日凌晨4時許遭人縱火，現場2團火球熊熊燃燒，桃園市消防局人員獲報趕往現場滅火，最後有1輛汽車被燒成廢鐵，另一輛則是車輛內裝起火受損嚴重。中壢警方接獲報案，逮獲涉嫌縱火的43歲黃姓慣竊，他在今年1月至今在中壢轄區犯下共27起汽車竊盜案，如今變本加厲還縱火燒車，讓當地居民直呼實在太可惡。

中壢警分局表示，龍興派出所在今天清晨4時01分獲報龍勇路一帶有汽車火警，待消防隊撲滅火勢後，現場清查其中2輛自小客車遭犯嫌持鐵棒擊破車窗後，將沾有酒精之衛生紙放入車內點燃而燒損，另外還有3輛自小客車遭敲破車窗毀損且車內手機、項鍊等財物遭竊，財物損失金額約45萬元。

警方調閱監視器鎖定43歲慣犯黃姓男子，並通知黃嫌到案說明，他不願告知為何燒車，訊後依竊盜、毀損、公共危險等罪嫌向桃園地檢報請核發拘票，建請羈押。中壢警分局指出，龍興派出所轄區該路段自今年1月起至今，共計有27起毀損、竊盜案，經查全部都是黃男所為，龍興派出所除加強巡邏密度，然而因為黃男出沒時間不固定，在警方鍥而不捨追查下才將黃嫌以現行犯逮捕，並建請桃園地檢向聲請桃園地院羈押。

當地龍昌里長戎政成也說，附近龍昌、龍慈及龍岡里分屬中壢及平鎮警方局，在今年過年後，發生至少5、60起汽車竊盜案，全部都是打破後車窗偷走車內財物，研判應是同一人所為，希望這次黃男被逮別再輕易把人放出來，不希望再有其他車主受害。