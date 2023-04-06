美甲是許多女生喜歡的飾品之一。一位女子表示，最近半年她開始迷上美甲，每個月都會花1千多元做美甲，沒想到男友卻覺得很浪費錢，甚至提到「不敢娶」，讓她覺得很難過、男友反應太誇張，貼文曝光後引發熱議，不少網友更指出，「這種錢都要吵的男生才沒人敢嫁吧」。

原PO在Dcard發文表示，迷上做美甲的她，覺得在辦公室工作看到美美的指甲很開心。最近她做了新的美甲，詢問男友好不好看，對方卻覺得每個月做美甲「很浪費錢」，甚至延伸到價值觀、不敢娶她，讓原PO相當無奈，「做美甲又沒多少錢…每個月1千多而已，我少吃幾次大餐不就好了嗎？而且都是花我自己的錢，真的有這麼誇張嗎…」

對此，許多網友紛紛回應，「妳男友都不會課金嗎？都不會把錢花在沒意義的地方嗎？女生本來就是要外表打扮得好看，我支持妳」、「這種錢都要吵的男生才沒人敢嫁吧」、「主要是看妳月收入多少月存多少吧，假如妳是月光族那他可能會有點卻步吧，就是感覺沒有為未來做打算」、「花自己的錢沒問題呀～」。

原PO則說明，其實兩人薪資差距不大，她也一直都有存錢，只是男友除了玩樂以外沒有其他購物花費，所以一比較就輸了；事後原PO向男友說明，自己的指甲軟、沒做指甲留不長，兩人溝通後男友也認錯，承認自己說得太過分。