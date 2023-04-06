以色列警方與巴勒斯坦穆斯林在耶路撒冷舊城區艾格撒清真寺（Al-Aqsa mosque）5日早晚接連發生兩起衝突之後，以色列國民軍（IDF）6日表示，當天有數十枚火箭彈自黎巴嫩射向以色列。以、巴之間衝突再度急遽升高。襲擊事件發生後，以色列關閉北部領空，哪個組織犯案暫時未明。
綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社、美聯社報導，社群平台畫面顯示，多枚火箭彈在大白天劃過以色列北部地區的天空之後，遠處隨即傳來爆炸聲、冒出滾滾黑煙。社群平台相關貼文、影片不少，部分聲稱火箭彈發射數量達30枚，也有人提出34枚這種精確數目。
這是2006年以來兩國之間最大規模的攻擊行動。2006年以色列與黎巴嫩交戰，導致約1200名黎巴嫩人、165名以色列人喪生。
有報導稱以色列這一方已回擊還以顏色，但也有報導指稱並無報復攻擊一事。黎巴嫩國家通訊社（NNA）報導，以色列軍方坦克朝黎巴嫩南部兩座靠近邊界的城鎮發砲回擊，但當地一家由真主黨支持的新聞媒體「燈塔新聞」（Al-Manar）的記者說，以色列並未襲擊黎巴嫩領土。真主黨是伊朗支持的伊斯蘭教什葉派組織，掌控黎巴嫩南部地區。
以色列軍方表示，邊界附近北部城鎮響起警報時，軍方攔截至少1枚火箭彈；黎巴嫩安全部門兩名消息人士稱，至少有兩起攻擊，發射多枚火箭彈。
以色列新聞媒體報導稱，約 30 枚火箭彈自黎巴嫩發射，其中一半被攔截，另有5枚落在以色列境內。以色列救護服務部門說，一名男子輕傷。
以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室表示，尼坦雅胡「持續接獲國安最新彙報，將與安全部門首長評估情勢」。以色列國防部說，部長葛朗特（Yoav Gallant）也已聽取簡報，內容有關「最近發生於以色列北部邊境的安全事件」。
以色列國防官員透露，軍方仍在評估這場來自黎巴嫩境內的火箭彈攻擊行動之後的局勢，懷疑幕後主使者是巴勒斯坦份子。過去兩天，耶路撒冷最著名的聖地、以色列與加薩走廊的邊界沿線，緊張局勢已經飆升。
艾格撒清真寺位於耶路撒冷舊城區聖殿山（穆斯林稱「尊貴禁地」），當地是猶太教、伊斯蘭教的聖地，以巴兩方經常發生衝突。
以色列警方5日清晨突襲艾格撒清真寺大院。目前正值穆斯林齋戒月，許多巴勒斯坦人當時在寺內做禮拜，據稱至少12名巴勒斯坦人受傷，數百人被捕。以色列警方聲稱有一群蒙面者持煙火棍棒進入寺內反鎖，警方到場是為逮捕這些人，雙方發生衝突，有警員受傷。
當天晚間衝突再起，以色列警方發射橡皮子彈、催淚彈、鎮暴彈，藉此驅逐留在清真寺內的巴勒斯坦人，巴勒斯坦紅新月會稱至少6人受傷。
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