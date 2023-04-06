以色列警方與巴勒斯坦穆斯林在耶路撒冷舊城區艾格撒清真寺（Al-Aqsa mosque）5日早晚接連發生兩起衝突之後，以色列國民軍（IDF）6日表示，當天有數十枚火箭彈自黎巴嫩射向以色列。以、巴之間衝突再度急遽升高。襲擊事件發生後，以色列關閉北部領空，哪個組織犯案暫時未明。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社、美聯社報導，社群平台畫面顯示，多枚火箭彈在大白天劃過以色列北部地區的天空之後，遠處隨即傳來爆炸聲、冒出滾滾黑煙。社群平台相關貼文、影片不少，部分聲稱火箭彈發射數量達30枚，也有人提出34枚這種精確數目。

🚨Massive escalation as reportedly 30 plus Rockets fired from southern Lebanon into Israel in one hour. Despite Iron Dome, reports of damage coming in.



Airspace in northern Israel including Hafia airport closed.



Israel authorizes intial directives of Artillery and Air response pic.twitter.com/H6Rtn7hMDf — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) April 6, 2023

這是2006年以來兩國之間最大規模的攻擊行動。2006年以色列與黎巴嫩交戰，導致約1200名黎巴嫩人、165名以色列人喪生。

有報導稱以色列這一方已回擊還以顏色，但也有報導指稱並無報復攻擊一事。黎巴嫩國家通訊社（NNA）報導，以色列軍方坦克朝黎巴嫩南部兩座靠近邊界的城鎮發砲回擊，但當地一家由真主黨支持的新聞媒體「燈塔新聞」（Al-Manar）的記者說，以色列並未襲擊黎巴嫩領土。真主黨是伊朗支持的伊斯蘭教什葉派組織，掌控黎巴嫩南部地區。

以色列軍方表示，邊界附近北部城鎮響起警報時，軍方攔截至少1枚火箭彈；黎巴嫩安全部門兩名消息人士稱，至少有兩起攻擊，發射多枚火箭彈。

以色列新聞媒體報導稱，約 30 枚火箭彈自黎巴嫩發射，其中一半被攔截，另有5枚落在以色列境內。以色列救護服務部門說，一名男子輕傷。

Over the last couple of hours, 34 rockets were fired from Lebanon at Northern Israel, putting innocent lives in danger.



The Israeli government will take all necessary measures to defend its citizens against acts of violence! pic.twitter.com/MRNIzQi9X0 — David Saranga (@DavidSaranga) April 6, 2023

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室表示，尼坦雅胡「持續接獲國安最新彙報，將與安全部門首長評估情勢」。以色列國防部說，部長葛朗特（Yoav Gallant）也已聽取簡報，內容有關「最近發生於以色列北部邊境的安全事件」。

以色列國防官員透露，軍方仍在評估這場來自黎巴嫩境內的火箭彈攻擊行動之後的局勢，懷疑幕後主使者是巴勒斯坦份子。過去兩天，耶路撒冷最著名的聖地、以色列與加薩走廊的邊界沿線，緊張局勢已經飆升。

艾格撒清真寺位於耶路撒冷舊城區聖殿山（穆斯林稱「尊貴禁地」），當地是猶太教、伊斯蘭教的聖地，以巴兩方經常發生衝突。

以色列警方5日清晨突襲艾格撒清真寺大院。目前正值穆斯林齋戒月，許多巴勒斯坦人當時在寺內做禮拜，據稱至少12名巴勒斯坦人受傷，數百人被捕。以色列警方聲稱有一群蒙面者持煙火棍棒進入寺內反鎖，警方到場是為逮捕這些人，雙方發生衝突，有警員受傷。

當天晚間衝突再起，以色列警方發射橡皮子彈、催淚彈、鎮暴彈，藉此驅逐留在清真寺內的巴勒斯坦人，巴勒斯坦紅新月會稱至少6人受傷。