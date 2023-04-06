蔡英文總統台灣時間6日與美國眾議院議長麥卡錫及跨黨派眾議員會晤後，發表公開聲明表示，我們所有人都明白，我們先前所維護的和平及努力打造的民主正遭遇前所未有的挑戰。蔡英文更引用前總統雷根的說法，強調「自由並不是代代相傳的，每個世代都必須不斷捍衛及爭取自由」。對此，前大使介文汲今日就表示「我們在過去得到的自由，就要滅絕在蔡英文手裡了」，引發討論。

介文汲6日在中天節目《張雅婷辣晚報》中表示，「蔡英文在美國跟美國人講這些都是空泛的話語，對我們老百姓生活改善有什麼用？一點幫助都沒有」，介文汲更提到，「麥卡錫還提到經濟，要加強經濟的合作，我們的電子零件是屬於資訊科技協定(ITA) 是0關稅的，我們的電子業不受影響，但傳統產業就受影響了，我們很多傳統產業都要靠中國大陸的市場，因為有ECFA，但我們跟美國沒有，我們要跟美國促進經濟不就都是空話嗎？」

介文汲更說，「最直接應該是要簽一個FTA（自由貿易協定），為什麼不跟麥卡錫談？另外台積電的問題，蔡英文有跟麥卡錫談一談嗎？另外一個是說要加強軍備，要加強台灣的武器，我們還需要武器嗎？蔡英文買了快200億美金的軍武，請問一下交貨了沒？這些才是真真實是我們跟美國的問題」。

最後介文汲更猛轟，「講這些什麼自由離滅絕只有一個世代，真的沒錯，我們在過去得到的自由，就要滅絕在蔡英文手裡了」，介文汲強調，「自由不是在講空話，是落實在人民生活當中」，介文汲也坦言，「我覺得聽他在美國人講這些話，我全身起雞皮疙瘩，非常難受，我覺得很噁心」。