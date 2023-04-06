不少民眾已經領到政府普發的6000元現金，PChome 24h購物再推出「現金放大術」，即日起至4月16日期間，不論用現金、儲值金或刷卡，只要在PChome 24h購物消費滿6000元，就享5％P幣回饋（上限500 P幣），同時累計消費金額滿6000元，登記再送總價值6000元的限量折價券。

PChome 網羅換季涼夏大小家電、日用品箱購、母親節送禮推薦、出遊票券等商品，搭配不同需求推薦各世代的專屬消費攻略，促銷活動回饋疊上疊，要讓消費者的現金放大，預計可帶動新一波買氣。

以「Panasonic國際牌 冷暖型K系列-變頻分離式空調」為例，售價3萬1875元，一家四口購買儲值方案後，加上1％加碼金、品牌折價券、500 P幣、指定銀行信用卡優惠、原廠好禮、貨物稅、汰舊換新補助等加疊起來，最後價折後約2萬0823元，等同打65折。

依據東方線上《2023年2月份消費者動態速報》調查顯示，民眾對普發6000元的消費意願，有23％的消費者想挹注於大筆開支上一次用完，而PChome 24h購物也觀察到站上近1周對大小家電關注熱度對比上周迅速攀升中，熱搜前五大類分別為「清淨除溼、廚房家電、降溫消暑、居家大家電、個人小電器」。

掌握消費者關注品項，除了空氣清淨機、吹風機外，PChome 24h購物也趁著這波現金普發潮，特別推薦同時要養育子女，又要照顧父母的35至55歲「三明治族」，可透過家庭集資方式入手高單價的夢幻家電逸品，不只網羅許多消費者平時不敢入手的大容量雙門冰箱7折起、滾筒洗衣機、下殺近5折的掃地機器人等，更推出液晶電視狂降萬元的有感優惠，以及可搭配經濟部汰舊換新補助的一級省電冷氣，力邀消費者把握機會購入涼夏家電。

另外，針對50到60歲注重健康活力、樂於享受與消費的「橘世代」，推薦沖牙機、水波爐等小電器，祭出大小家電最低下殺41折起，一起打造更舒適的日常生活。

東方線上調查也指出，後口罩時期來臨，網路平台依然是不少民眾首選的購物通路，其中，高達8成以上的消費者表示，仍會透過網路購買生活必需品，同時也說明消費者最傾向將6000元用於家庭日常必需品的支出。

為滿足消費者的日用品囤貨需求，PChome 24h購物分享自年初以來站上的日用品熱銷品類前五名，分別為「衛生紙、尿布、洗衣精、成人紙尿褲、家用清潔」，並貼心提供最低下殺58折起的箱購優惠，從衛生紙、洗衣精到棉被床包等都能一站購足，且全站消費滿6000元還能享有最高5％的P幣回饋，陪小資族及主婦們一同精打細算省下荷包錢。

國境解封、解罩效益持續發燒，今年上半年的連續假期比往年更多，近期糧食漲價話題也是民眾關心的焦點之一，PChome 24h購物觀察到消費者大多會選擇含住宿餐點的旅遊票券，帶動PChome 24h購物的旅遊相關商品成長超過1.5倍，同時站上的知名吃到飽美食券成長也逼近65％，其中更以大型速食連鎖店的美食抵用券最為熱門。

此外，迎接即將到來的五月母親節大檔，PChome 24h購物嚴選實用家電、廚房鍋具、3C用品、美妝保養、保健食品、旅遊票券等下殺最低不到3折的好康優惠，不僅能從裡到外呵護平日裡辛勞的媽媽，還能搭配普發現金放大的超值活動，輕鬆入手各式精美好禮，為消費者打造展現孝心的最佳時機。