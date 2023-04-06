喬治艾娃指出，全球經濟成長率預估從去年的3.4％，下滑至低於3％，且未來五年都會維持在3％左右，遠低於過去20年的3.8％平均水準，創下1990年以來最低紀錄。
升息、戰事夾擊 IMF估今年全球經濟成長低於3％
國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）周四表示，受到各國央行升息與俄烏戰爭衝擊，今年全球經濟成長率將低於3％，且未來五年成長率都可能維持在3％的低檔，創30多年來最低成長率，並推升全球饑餓與貧窮的風險。
國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）周四表示，受到各國央行升息與俄烏戰爭衝擊，今年全球經濟成長率將低於3％，且未來五年成長率都可能維持在3％的低檔，創30多年來最低成長率，並推升全球饑餓與貧窮的風險。
喬治艾娃指出，全球經濟成長率預估從去年的3.4％，下滑至低於3％，且未來五年都會維持在3％左右，遠低於過去20年的3.8％平均水準，創下1990年以來最低紀錄。
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