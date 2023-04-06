民進黨立委高嘉瑜曾歷經家暴事件，日前訪美又發生腳傷意外可能要開刀，6日上《新聞大白話》節目時不禁大嘆美人沒水命，閒聊到個人感情生活時，主持人說她要待價／嫁而沽，高嘉瑜竟自嘲「現在是要逢低買入！」同場來賓陳揮文也照例與她一搭一唱，引發現場一陣陣歡樂爆笑。

高嘉瑜表示，馬前總統這次的出訪，或許對他個人的歷史定位，還有對中華民國和憲法一中等等的論述，感覺國民黨到目前是冷處理。也就是說媒體報導是一回事，但是國民黨的政治人物對這件事好像並沒有積極地表態，說未來國民黨在總統大選的兩岸論述，是不是要依著馬英九前總統訪陸論述的基調。

「你看侯友宜。」高嘉瑜提到，他對小英總統的出訪美國，他是發表了贊同跟肯定的言論，但是對馬前總統的出訪，好像沒看到一些正面積極的論述。高嘉瑜認為，應該要有更積極的論述，「我們要依循著馬前總統的論述，對於兩岸關係的部分，要有怎麼樣一套新的說法？」

高嘉瑜稍早也談水果，說台灣寶島能吃到這麼多品質很好的水果，真是太棒了。但突然歪樓「而且我們在台灣還不會跌倒扭傷，國外還很容易出意外！」而陳揮文也回應「妳是在大陸跌倒的嗎？是美國的陰謀吧？」高嘉瑜笑說「在美國、美國啦！」

更早在節目開始前的閒談，似乎聊到高嘉瑜的感情生活，主持人翟嬛說「妳要待價而沽！」陳揮文更是笑指「哪一個價？」高嘉瑜則表示「都有都有」，甚至更驚言「現在是要逢低買入！」翟嬛「逢低嗎？妳現在是腳受傷而已！怎麼就低了呢？」陳揮文也接著說「金摳憐吶！」高嘉瑜：「就摳憐內！水人沒水命就是安捏！」