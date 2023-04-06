大陸央視新聞報導，大陸大型巡航救助船「海巡06」輪領銜的海上執法編隊，6日在台灣海峽中部水域開展為期3天的巡航巡查專項行動。編隊7日將在台灣海峽北部水域開展巡航巡查，後結束行動。

報導稱，「海巡06」輪中午12時10分，抵達北緯25度24.2分，東經120度27.2分位置，按照既定路線由南向北航行，巡查台灣海峽中部水域。

行動期間，「海巡06」輪執法船編隊巡查了平潭對台直航貨運航線、台灣海峽船舶習慣航路等水域，現場查看航路水深、洋流以及船舶流量情況，保障船舶通航環境暢通，維護台灣海峽中部水域航行秩序。

此外，編隊還對商漁船航行密集區、非法採砂活動多發區進行巡查，沿途開展助航設施和船舶無線電秩序檢查，防範商漁船碰撞，打擊內河船非法涉海運輸、海上非法采運砂行為，維護水上交通安全穩定。

「海巡06」輪編隊7日將在台灣海峽北部水域開展巡航巡查行動。