IP族群引領台股風騷一段時間，尤其高效能運算（HPC）、人工智慧（AI）需求蔚為顯學，高價指標股世芯-KY、創意股價飆漲，最為吸睛。其中，世芯-KY於2018年初即獲得摩根士丹利納入研究範圍，半導體產業分析師詹家鴻對世芯-KY基本面掌握度高，多次上調股價預期均達陣，助大摩奪得看IP族群後市的話語權，此次將智原納入研究範圍，擴大ASIC族群研究觸角，更加全面。

大摩估計，ASIC市場2022～2027年的年複合成長率達9％，優於同期間Gartner預估半導體產業的5％成長，也就是說，ASIC領域成長性將會凌駕整體半導體產業。

針對ASIC投資順序，摩根士丹利證券把最新納入研究範圍的智原列為首選，接下來是晶心科與世芯-KY，投資評等都是「優於大盤」。

大摩盛讚，智原不僅是利基型ASIC概念股，還掌握FinFET潛在上升空間。智原透過三星晶圓代工持續發展14奈米製程IP，若智原主要晶圓代工夥伴聯電能擴張其14奈米FinFET製程產能，將有利智原進一步掌握技術升級機會，創造長線成長空間。外資估算，智原2023年每股稅後純益（EPS）9元，為近年底部區，2024、2025年迎來爆發式增長，EPS上看12.3元與15.57元。