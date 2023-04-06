駕駛拍到前方大卡車疑載運豬屎水，害得整條路都是臭味，不僅噴濺到一旁路過騎士，還傳出2位女騎士因此摔車受傷。（翻攝自臉書宜蘭知識+/網友鄭先生授權提供）

發現前方有輛疑似載著「豬屎水」的大卡車載等紅燈，當綠燈一亮後，車上的液體直接灑在路上，有雙載機車騎士還被噴濺到，甚至還傳出車禍導致2位女騎士摔車，駕駛也在網上公布影片；一票網友大罵「真的極臭，沿路排屎還害人摔車」、「難怪騎回家想說怎麼這麼臭，真的要去洗車了」。

一名男子在臉書社團「宜蘭知識+」發文，並上傳1段49秒影片，從影片中可見，拍攝時間為今(6)日晚間8時13分，男子開車行經宜蘭縣五結鄉五結路三段上，在路口停紅燈時，發現前方有輛疑似載著「豬屎水」的大卡車，一起步後，液體直接濺灑出來，還有路過的雙載騎士似乎是被噴濺到停在路旁，而該男子也小心翼翼地繞過這灘液體；該大卡車誇張的行徑也讓原PO在貼文寫下「真的很扯」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「你拍到兇手了」、「也溢到我家這邊，超臭」、「真的極臭，沿路排屎還害人摔車」、「超扯的！騎車的真的很倒楣」、「傻眼！難怪剛剛騎回家想說怎麼這麼臭，真的要去洗車了」、「難怪剛剛那邊車禍」、「剛路過，很臭，好像看到有人犂田摔倒，有看到救護車」、「是豬屎，很沒良心 剛才2位妹妹摔車了，超痛又臭」。