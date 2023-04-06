研究機構Benchmark Mineral Intelligence指出，鋰價在過去兩年飆漲12倍，今年迄今碳酸鋰價格暴跌55％，為這波強勁漲勢畫下句點。交易員指出，鋰價經歷了兩年的狂飆，這波跌勢讓價格回到更能維持的水準。

鋰價直直落的原因是電動車需求減弱，特別是大陸市場。此外，市場動盪也讓交易員更加謹慎。在此同時，鈷和鎳等用於電池的其他金屬價格也連袂走跌。

美國鋰礦商雅保（Albemarle）總裁諾瑞斯（Eric Norris）表示，接下來幾個月鋰價走勢將呈現震盪格局，公司預期鋰價拉回只是一時。

電池原料價格下降能夠給予汽車廠和消費者一點喘息空間，畢竟大宗商品漲價讓去年電池價格增加7％。不過由於買家簽訂長期合約，金屬價格下滑反映到汽車成本，通常需要好幾個月的時間。

鋰價反轉正值特斯拉與福特等電動車製造商降價吸客。福特近期表示，電動車業務今年可能虧損30億美元，凸顯製造商的成本壓力。

據悉，特斯拉與福特的大型電池供應商大陸寧德時代（CATL）給予部分客戶電池折扣，分析師表示，此舉打擊市場信心。寧德時代近期出脫澳洲鋰礦巨頭Pilbara Minerals持股，部分市場人士表示，這意味著寧德時代押注鋰價和相關產業類股將走低。

儘管鋰價較去年的紀錄高點大幅下滑，但目前鋰價仍然夠高，足以激勵雅保和其他同業投資新計畫。雅保有意以37億美元價碼收購澳洲鋰生產商Liontown Resources，後者以出價太低回絕雅保。

根據汽車創新聯盟（AAI）數據，電動車占去年12月美國汽車銷售的10％，比重高於2020年的2.3％。