該投行發布報告指出，今年上半多數汽車業者由於訂單滿手、因此汽車價格仍將維持在高檔不墜。不過到了下半，由於受到經濟成長趨緩與通膨壓力升高，使得潛在買主購車能力受到侵蝕，在需求無法跟上供給情況下，將讓車市陷入供給過剩危機。

瑞銀目前預測今年全球汽車產量將超過銷量約6％，這意味多出來的5百萬輛汽車將被迫降價求售。

報告中提及基於業者爭相提高產量，使得過度生產的風險已在攀高。以分析師胡馬（Patrick Hummel）為首的瑞銀分析團隊認為，「考量到忙碌的生產時程，我們認為產能過剩的風險很高，並讓價格壓力日益升高」。瑞銀還提到，價格戰已率先開始於電動車市場，預料之後將擴散到傳統的汽車與柴油車領域。

特斯拉就是率先削價銷售的電動車業者。它在今年1月宣布降價，將入門款Model Y大幅調降兩成，目前它的售價已比年初便宜7千美元。根據英國汽車製造商和貿易商協會（Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT）表示，Model Y在3月成為最熱銷的汽車，並協助特斯拉在今年前三個月達成汽車交付量創紀錄新高的佳績。

福特汽車與Lucid也被迫加入降價戰局，之後已陸續調降旗下電動車的價格。

不過瑞銀提到，在經濟低潮時期比同業更具韌性的豪華汽車大廠，預料較不會受到這波降價戰的影響。

疫情期間，受到民眾對汽車需求激增，加上當時封城與人手不足導致產能銳減，讓汽車業者得以調高定價，並帶動獲利在2021年創下新高。但隨著之後供應回歸正常，加上中國業者競爭加劇，讓這些業者不惜降價促銷、企圖保住市占率。