國際油價周四（6日）漲多拉回、布蘭特與西德州期油盤中均下跌0.4％、各自達84.95美元與80.32美元。周初迄今，兩者油價漲幅累計已超過6％。

Raymond James投資銀行執行董事莫查諾夫（Pavel Molchanov）認為，OPEC減產行動等同是「對石油進口國徵稅」，他說這不僅是美國將感受到油價每桶100美元的痛苦，其它必須倚賴石油進口的國家，像是日本、印度及部分歐洲國家也將深受其害。

歐亞集團董事葛史坦（Henning Gloystein）也抱持類似看法，他說受到這波減產與油價暴漲衝擊最深的國家，將是那些高度仰賴石油進口以及該能源在其能源系統占相當高比重的國家。這意味南亞、東南亞與日、韓等國都將受創。

印度是當今全球第三大石油消費國，自歐美對俄國原油實施制裁以來，它就一直用折扣價購進俄油。根據印度政府數據顯示，該國2月原油進口年增8.5％。不過葛史坦認為，鑒於印度煤價與天然氣價格狂飆已對該國經濟造成打擊。如果再加上油價續漲，即使是來自俄國低價石油，依然無法避免印度經濟受到傷害。

至於日本最重要的能源來源為石油，約占該國總能源供應的40％。國際能源署指出，日本本土不產石油，因此約有8到9成必須倚靠中東進口。韓國情況也與日本類似，石油是該國能源需求的主要部分，對進口石油倚賴度也超過75％。

在新興市場方面，葛史坦點名阿根廷、土耳其、南非、巴基斯坦及斯里蘭卡是最可能受到高油價打擊的國家。他解釋由於石油多以美元計價，不過這些新興國家卻沒有足夠外匯儲備能力來支撐能源進口，加上一旦美元再度走強，都恐令這些國家處境更為雪上加霜。