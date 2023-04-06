願景內容指出，小型電動車（車型未定）將配備53 kWh磷酸鐵鋰電池，目標銷量4,200萬輛。中型車（如特斯拉Model 3／Y）將配備75 kWh磷酸鐵鋰電池，目標銷量2,400萬輛。

香港經濟日報報導，自特斯拉成立以來，馬斯克曾於2006年、2016年署名發表前兩代Master Plan，新一代報告署名改為特斯拉團隊（The Tesla Team）名義發表。Master Plan 3有別於前兩代計畫聚焦在交通及電動車，其定位更宏觀，目標透過把設備從化石燃料轉為電氣化、以可持續方式發電與儲存，以達成全球能源可持續的路徑。

特斯拉團隊表示，與其他許多研究相同，整個能源換代的過程技術上可行，而需要的投資額與資源開採量較目前投資在非可持續能源更少，估計只須利用0.21％的陸地面積、二分之一的能源消耗、10兆美元製造業投資，就可以使全球能源轉型。