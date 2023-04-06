前總統馬英九日前在上海與市委書記見面，談到他在任內簽署的23個協議，特別ECFA《海峽兩岸經濟合作架構協議》，至今仍在運作，民進黨執政也不敢貿然廢止，因為確實有助於台灣的經貿。國民黨立委賴士葆今天指出，2010年馬英九與蔡英文辯論ECFA，這個被蔡英文汙名化的協議，至今仍在幫台灣經貿，蔡英文執政後不敢廢、不願廢，難道是愛她口中的「包著糖衣的毒藥」？

賴士葆在臉書發文指出，2010年馬英九和蔡英文都擔任黨魁，為了簽署ECFA，兩人有一場公開辯論會，到底ECFA是糖衣毒藥還是經貿解藥？當時民進黨立委在立法院杯葛抗議，並在坊間大肆的散播順口溜，洗腦台灣民眾 ECFA如果通過，會讓「男人找無工，女人找無尪，小孩要去黑龍江。」

賴士葆指出，明明簽訂ECFA，我方可以減免關稅、享受投資保障、且承諾不會增加開放大陸農產品及勞工來台，可以打通台灣的經貿任督二脈，的確是一個有利台灣經貿的政策。在辯論會上，蔡英文將ECFA形容成為近乎賣台；蔡英文說，「簽訂ECFA對台衝擊遠超加入WTO，引發台灣有史以來最大經濟結構調整，最大財富重分配，不利弱勢勞工、農民與受薪階層，會讓社會陷入對立與焦慮，限縮台灣經濟社會政治調整的空間與時間，陷入無止境的惡性循環…。」總之，簽訂ECFA好像萬惡不赦的協議。

賴士葆強調，歷史是一面鏡子，照出許多事實真相。數字會說話，根據經濟部和財政部的資料顯示，10多年來，兩岸ECFA在早收清單上面，我方輸陸和陸方輸台減免關稅利差累計10倍。回顧當年蔡英文在2010年辯論會上對ECFA諸多的汙名化指控都屬子虛烏有，否則民進黨全面執政的時候早就廢了。撫今追昔，誰真正愛台灣，ECFA是最好的試金石。