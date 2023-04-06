世貿預估，今年全球商品貿易將增長1.7％，低於2022年的成長2.7％，也遠不如2008年金融危機以來平均年成長率2.6％。

世貿經濟學家表示，通膨是貿易成長放緩的最大元兇。儘管食物與能源價格已從高點回落，但依然高於俄烏戰事爆發前水平，而這導致民眾荷包縮水、進口商品需求下滑。

世貿亦預測，全球經濟增速今年將放緩至2.4％，不如2022年的3％與2021年的5.9％成長率。