前總統馬英九赴大陸祭祖，在拜謁中山陵的行程時稱「振興中華是兩岸中國人不可迴避的責任」，民進黨在臉書發文呼籲馬英九釐清現狀，「我們是台灣人，不是中國人」。前立委郭正亮質疑民進黨，「你是幹嗎？」絕對不能搞民族認同鬥爭，這只要一掀蓋之後，就沒完沒了，民族主義戰爭是最容易被挑起來的。
郭正亮今（6）日在其網路直播節目《觀點—亮劍台灣》表示，民進黨發這則臉書貼文，幾乎註定賴清德以後沒有辦法處理兩岸關係。
郭正亮指出，這則臉書貼文引起台灣石破天驚的反應，「我在電視上也大罵」，竟然要來搞民族認同鬥爭，「你是幹嗎？」這不只是台灣內部會分裂，更嚴重的是兩岸如果是「非我族類、其心必異」這種語言都寫出來，兩岸大概也不用交流了！
郭正亮認為，兩岸如果沒有一個特殊的、模糊的關係存在，怎會有兩岸人民關係條例？怎麼會有兩岸23項協議？民進黨的小編不知道？竟然這樣寫？賴清德是不是這種主張？賴清德要不要表態？
郭正亮強調，絕對不能搞民族認同鬥爭，這只要一掀蓋之後，就沒完沒了，民族主義戰爭是最容易被挑起來的。
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