台中靜宜大學林姓女大生和家人失聯9天，經過警方調查，林女3月30日已經從桃園出境到泰國之後，又轉往緬甸，且林女4月1日也請友人向台灣家人「報平安」後，便無法在連絡上林女；對於林女獨赴緬甸，警方研判2狀況，第一、可能是單純前往找新男友，第二、有可能遭新男友以觀光旅遊名義騙過去。

警方6日也請林女的前男友李姓男子到警局協助釐清相關案情，李男指出，兩人上個月才分手，林女才將手機交給他使用，林女曾告知要出國；他有提醒林女不要被(新男友)騙，並感覺林女已不在台灣，但由於李男有詐欺前科，警方對李男所言持保留態度。

據《自由時報》報導，警方研判，女大生可能是單純的獨自前往緬甸找新男友，不過，也有可能是女大生遭新男友用觀光旅遊的名義，被騙至緬甸。

整起事件從3月29日，靜宜大學二年級的林姓女大學生，從學校離開後便人間蒸發，整整9天毫無訊息，警方調查，林女從3月30獨自一人出境前往經國，但在曼谷轉機途中便下機，在刑事局駐泰國聯絡官協助調查，目前確定林女持護照入境緬甸仰光尚未離境，目的地疑似是緬北，初步排除遭人蛇集團控制，警方將儘速釐清相關案情。