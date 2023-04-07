傳統習俗中，有些人會給逝世者立墓碑，並刻上子孫的名字，代表祖先後繼有人，也寄托了後人對亡者的思念。不過，大陸都安瑤族自治縣人民法院審結一起姓名權糾紛案件，一名女子離婚後不滿其名字刻於男方家墓碑上，憤而提告求償。由於男方已清除女方在墓碑上的名字並當庭道歉，法院駁回原告訴請。

《北京青年報》報導，一名劉姓女子2017年與石姓男子登記結婚，同年10月生育下兒子。2人成婚後，石男的祖父母、繼祖母相繼去世。2018年，石男堂兄立碑安葬先人，將劉女母子的姓名分別以孫媳、曾孫輩的名義雕刻於墓碑上。

不過，劉女後來因故與石男離婚，認為男方家私自將母子姓名刻在墓碑上，是對2人姓名的侵權，遂向都安法院起訴，要求石男立即停止對2人姓名權的侵權行為，並更換新碑，清除2人姓名，消除影響，賠禮道歉，同時不得再做出侵犯姓名權行為，還得賠償2人精神撫慰金共人民幣3萬元（約新台幣13萬元）。

一審認為，劉女母子與石家存在宗親關係，石男基於此將2人姓名篆刻於其祖母墓碑上，不存在捏造事實或者侮辱、醜化其姓名、名譽之主觀惡意，且在劉女提出異議後，已及時予以清除。此外，涉案墓碑地處偏僻，沒有專門道路通行，附近亦沒有居民家宅，外人不會主動光顧，加之碑文內容也不足以使公眾對2人社會評價降低。

另外，石男已在開庭前將2人姓名自墓碑上清除，達到「停止侵害、消除影響」之目的，且已在法庭上賠禮道歉，劉女予以接受。都安法院考量相關情狀，駁回原告訴訟請求。劉女不服提起上訴，二審法院河池中院經審理駁回上訴，維持原判。

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