「那些可以寫論文或詩句的人工智能工具，就算你本身還沒有用過，很可能你家日常生活用品的製造公司，已經開始在用了。」財星雜誌（Fortune）如是說。

今年二月底，美國銀行（Bank of America）的分析報告也指出，像聊天機器人ChatGPT這樣的科技正在飛快發展，也正在深入民眾的生活之中，可說是另一個「iPhone時刻」。

人工智能（ＡＩ）是當前的熱門話題，企業如何運用？

製造芭比娃娃的美泰兒公司（Mattel）運用ＡＩ影像生成，以尋找新玩具車的設計靈感；美國富國銀行（Wells Fargo & Co.）即將推出ＡＩ虛擬助理，希望個人化與簡單化顧客的銀行體驗；可口可樂（Coca-Cola）則計劃使用ＡＩ，協助公司構思行銷內容。

可口可樂最近才剛宣布，跟推出ChatGPT的OpenＡＩ公司合作。在宣布這項消息的影片中，可口可樂執行長昆西（James Quincey）說：「我們必須擁抱風險。」

他指出，公司必須有智慧地擁抱風險、進行測試、根據測試結果擬定下一步的計畫，然後逐漸規模化。他補充：「不願意冒風險是一種完全沒有任何希望的觀點。」

許多公司顯然都同意，現在就必須思考，ＡＩ在公司與產品所能扮演的角色，人工智能的重要性不言而喻。然而，企業在運用人工智能時必須留意幾個問題。

其一，以ChatGPT為例，在呈現錯誤的資訊時，人工智能工具卻非常有自信，有如在呈現事實；其二，以人工智能影像生成工具為例，結果奠基於大筆的影像資料庫，可能有侵犯著作權的疑慮。

美國德普律師事務所（Debevoise & Plimpton）提供企業如何使用ＡＩ的諮詢，該公司指出，比較安全的做法是，公司把ＡＩ工具想成一個腦力激盪的夥伴，而不是由它直接製作出成品。

例如，ＡＩ工具參考資料庫形成的影像，其實就是模仿既有作品，之後應再由員工花費心思，將它轉化為更紮實的原創作品。

本文作者: EMBA雜誌編輯部

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘440期》)