近年來，韓國文化風靡全球，不論是防彈少年團（ＢＴＳ）的音樂、影集「魷魚遊戲」，都受到了廣泛的關注。事實上韓國的下一波文化輸出，正悄悄以「網路漫畫」的方式蔓延到全世界。

這裡的網路漫畫指的是，源自韓國的直式彩色漫畫，它主打讓讀者以手機等行動裝置閱讀，且每週免費更新，讀者也可以花錢購買ＡＰＰ內的金幣，用以解鎖還沒公開的章節。如今，網路漫畫逐漸成長為一個全球性的巨大產業。

在眾多韓國網路漫畫平台中，最知名的就是科技巨頭Naver，在二○一四年創立的網路漫畫平台網通（Webtoon）。目前，該平台在全球擁有超過八千五百萬名月活躍用戶。去年，它的商品交易總額達十三億美元，營收則為八千五百六十萬美元。

在過去的兩年間，平台上已有三十多部漫畫被改編為韓劇，其中包含主打浪漫愛情的「女神降臨」等作品。二○二三年，網通也被快速企業雜誌（Fast Company）選為「全球五十家最具創新力公司」第八名。

然而，網通公司並不想止步於韓國市場，而是將平台持續推向海外，吸引全球的創作者在平台上發布內容。快速企業雜誌指出，一開始，這些藝術家可以在網通的「投稿新星專區」上免費上傳作品，如果獲得讀者喜愛，或是編輯認為作品具有潛力，公司將會支付費用，取得創作者授權，正式在平台上刊載，成為網通原創作品。

在二○二○年至二○二一年期間，網通平台上有超過十二萬名英語創作者，公司支付給他們的費用超過兩千七百萬美元。在公司最成熟的市場韓國，創作者平均每年賺取二十五萬美元，二○二一年，收入最高的創作者，賺取了約九百萬美元的收入。

美國市場調查公司「聯合市場研究」（Allied Market Research）一項研究指出，目前全球網路漫畫市場規模達到三十七億美元。預計在二○三○年，將成長到五百六十億美元，顯示了網路漫畫市場的光明前景。

就連以漫畫聞名全球的日本，都面臨來自韓國網路漫畫的威脅。根據經濟學人雜誌（The Economist）報導指出，二○二一年，日本漫畫（manga）市場為十九億美元，與前年相比萎縮了二．三％。

隨著韓國網路漫畫的崛起，未來的漫畫市場將會如何發展，值得關注。

本文作者: EMBA雜誌編輯部

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘440期》)