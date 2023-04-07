該進入這個市場嗎？該停止生產這個產品嗎？企業高階主管在面對困難的決定時，如果有人可以一起好好討論，將有助於釐清思緒。

不過，歐洲工商管理學院教授潘特（Narayan Pant）指出，大部分他所遇到的高階主管並不如此認為。他們說：「可是，別人不知道我的情況。」、「問題太複雜了，我要花太多時間才能解釋清楚。」、「這些資訊都是公司的機密，我不可能隨便告訴別人。」

潘特認為，這些理由並不充分，也不見得正確。就算位於高處，企業高階主管其實不需要感到孤單。

他於歐洲工商管理學院智庫網（INSEAD Knowledge）撰文建議，高階主管想要成功獲得他人的意見，應該注意以下四點：

1.聽「局外人」的意見。尋找詢問意見的對象時，必須避開會受到影響的人，以避免偏見。許多人理解，應避免詢問有直接利害關係者（例如公司的同事），但是也要避免詢問有隱藏利害關係者（例如，配偶希望你多留在家，因此給出有偏見的建議）。

理想的「局外人」可以是跟公司不相關的其他公司高階主管，大家組成一個學習團體，開誠布公地討論問題、彼此幫助。

2.諮詢足夠了解情況的人。回饋如果是來自於對情況有一定了解的人，會更具價值。對方不見得要是相關議題的專家，但是他們必須是夠了解情況的人。例如，跟自己差不多層級的企業高階主管，很可能也遇過類似的問題。

在某些情況下，詢問相關議題的專家反而有害，因為他們對於自己的判斷可能過於自信。

3.尋求個人真正的意見。一般人在被問及意見時，常常會說出他們覺得對方想要聽的建議。也就是，他們把「想要當好人」的重要性排在「對你有幫助」的前面。

為了聽到每個人真心的意見，在詢問對方時，請他要抗拒這種傾向，誠實說出心中想法。此外，也可以請對方先書面寫出回饋，再面對面談話，讓對方保有獨立思考的空間。最後，營造一對一的談話環境，避免對方因為其他人在場而受影響。

4.意見來源多元化。確保詢問意見的對象來自不同的公司、產業、擁有不同的性別、教育程度等，以求獲得多元化的觀點。

下次面對困難決定時，運用以上方法，別再感到孤單了。

本文作者: EMBA雜誌編輯部

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘440期》)