臺東有史以來第一場國際慢食論壇，將在4月28日登場！來自義大利、菲律賓、印度、馬來西亞的國際慢食代表，齊聚臺東縣政府大禮堂，分享世界各地的慢食推動經驗，與臺東在地慢食實踐者交流共學，讓臺東成為與國際慢食運動對話、鍊結南島文化的新基地。

起源於義大利的慢食運動，全球風行至今三十餘年，在臺東也已推動十年。「Good 優質、Clean 純淨、Fair 公平」的慢食精神雖來自義大利，但在臺東已長出在地豐富多元的樣貌。人們在歷屆「臺東慢食節」產生飲食意識，進而在日常生活中關注食材來源、實踐環保減塑，運用各種傳統作物與食材在當代說出新故事。臺東縣政府特別在今年第一場慢食節前夕，邀請七位國際慢食運動者、以及臺東在地慢食實踐者同台激盪交流，以「從節慶到日常， 從傳統到當代」為題旨，探討傳統飲食文化如何透過慢食運動在當代社會中實踐、國際慢食運動如何透過公民的多元參與及社群力量，在世界角落遍地開花。

議程安排上，來自義大利國際慢食總部的 Andrea Amato 與 Daniel Cruse，首先介紹慢食從義大利擴展到全球的歷程，並分享慢食運動中最經典的美味⽅⾈ (Ark of Taste) 與慢食衛戍 (Slow Food Presidia) 計畫。響應 2023 國際小米年，印度代表 Aruna Tirkey 將介紹印度賈坎德邦的小米廚房。馬來西亞的 Nazlina Spice Station 由地方特色飲食切入，從叻沙(Laksa)為起點談檳城的飲食文化保存。而社群力量也是本論壇重要主題，來自菲律賓的 Gonnay 夫婦與 Ramon Uy Jr，將各自從家庭、聚落、組織、市集、與旅遊等面向，討論慢食運動如何透過社群串聯，達成文化傳承與食農教育的功能。

而臺東在地代表，則有布農族的 ibu istanda takiscibanan分享海端鄉崁頂部落復育小米的歷程；津和堂執行長郭麗津將述說慢食在臺東耕耘十年的經驗與未來願景；也將有許多臺東慢食廚人與店家攜手參與，展現在地社群串聯所凝聚的力量。

現場備有同步即時口譯服務，歡迎對慢食推動有興趣的大眾共襄盛舉。詳情與報名請上

https://www.accupass.com/go/TTSlowFoodForum

2023臺東慢食國際論壇

從節慶到日常．從傳統到當代

日期：4/28(五) 09:00-16:30

地點：臺東縣政府大禮堂

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