歐美銀行過去一年以來積極升息，導致美國矽谷銀行(Silicon Valley Bank)及標誌銀行接連倒閉，瑞士信貸也被迫賣給對手瑞銀，許多經濟學家擔憂，在銀行業危機之後，商業房地產價格可能下跌40%。

根據Markets Insider報導，摩根士丹利財富管理公司投資長Lisa Shalett指出，商業房地產價格與高峰值相比，可能會下跌40%，接近2008 年金融危機後的跌幅。

Lisa Shalett分析，造成美國商業房地產價格崩跌的原因之一在於疫情，因更多工作改成遠距的方式，導致商業房地產的空置率上升和價格下跌，並帶來了再融資的麻煩。此外，利率上升，也給該產業帶來了壓力。

Shalett示警，随著空置率接近20年以來最高水準，商業地產價格可能下跌高達40%，有鑑於中小型銀行持有美國 80%的未償還商業房地產債務，區域性銀行正面臨巨大風險。

摩根大通（小摩）全球市場首席策略師Marko Kolanovic、美國銀行策略師Michael Hartnett也紛紛示警，美國銀行業近期遭受的衝擊若進一步擴大，商業房地產（尤其是商辦）可能成為下一個未爆彈。

英國金融時報則報導，受到銀行危機衝擊，追蹤中大型房產股的MSCI歐洲房地產指數，3月迄今重挫24%，收盤創下2009年初以來新低。因部分人士擔憂，銀行即將收緊信貸，原本就因借貸成本上升受影響的營建業者，危機恐越演越烈。