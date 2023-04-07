拜登政府聯手荷蘭、日本，限制大陸取得高階晶片製造設備，北京開鍘美光（Micron）後，日媒報導，傳出中國大陸考慮「禁止稀土的高性能磁鐵製造技術出口」，來對美國進一步反制。稀土除了用於智慧手機、電動汽車、核磁共振機等，也可用於戰機和導彈等軍事領域，相當具有戰略價值。

日經新聞5日報導，大陸為全球最大稀土出口國，大陸官員計畫修訂技術出口限制清單，詳列禁止或限制加工、精煉稀土出口相關細節，並已彙整專家意見，估修訂案最快在今年內上路。

消息人士指出，在大陸先進半導體遭封殺之下，稀土可作為談判籌碼，因為稀土為日本和美國的弱點。

據統計，截至2022年，大陸掌控全球約7成的稀土供應量，並擁有全球約40%稀土礦床，因此大陸在稀土的精煉、加工領域握有主導權。由於美國等其他稀土礦產國，擔憂環境污染而不願意開採，大陸成為第一出口大國。

北京當局除了打稀土禁令牌外，大陸近日在世界貿易組織（WTO）會議上，點名美國、日本和荷蘭「關於晶片出口限制（輸中）的協定」，質疑其違反世貿組織規定，嚴重衝擊全球產業鏈供應鏈穩定，並向WTO提起訴訟。