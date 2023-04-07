科技日新月異，智慧手機的功能越來越多，也成現代人取得資訊的主要管道之一。或許人們能透過手機吸收知識及訊息，但沉迷其中實則也會對健康造成負擔，例如睡眠不足，甚至是影響身心健康等，得不償失。

根據MedicalXpress報導，新南威爾士大學（University of New South Wales）商學院訊息系統和技術管理Eric Lim博士表示，如果你每天都花上數個小時盯著手機螢幕，那或許需要注意一下使用時間，因為這可能會導致多巴胺成癮，進而影響健康。

Eric Lim和幾名國際學者針對科技（特別是智慧型手機）對人身心健康的影響進行一項研究，旨在平衡科技的潛在利益與風險。

Eric Lim說，許多人可能都經歷過「無手機焦慮症」，因為沒有或無法使用手機而感到恐懼、焦慮，現在幾乎人手一支iPhone、Android等智慧手機，這種狀況越來越常見，也導致人們對科技通訊、娛樂和取得資訊的依賴性。但數位應用程式也被證明，確實對人類認知有負面影響，持續降低維持注意力的時間。

研究顯示，18至24歲的年輕人較其他年齡層更容易有「無手機焦慮症」，從現在的環境可見，父母因為忙碌而用手機作為安撫小孩的工具，孩童的成長離不開使用通訊設備。Eric Lim觀察到，這種現象已經常態化，難以改變。

Eric Lim與共同作者進行一項研究分析焦慮症的潛在影響，數據基於大陸一所大學共5842名學生的調查問卷。研究調查學生手機使用習慣，以及認為是否擁有手機焦慮症、運動頻率、睡眠品質和身心健康狀況。

結果顯示，手機焦慮症和睡眠剝奪有正向關係，且兩者都對健康造成負面影響，至於回報睡眠品質佳的學生，大多在手機使用上較為自律。值得一提的是，研究人員原本認為運動能夠讓情況改善，實則不然。

研究人員提到，科技公司使用各種技術吸引消費者，並讓消費者欲罷不能，這可能會助長過度使用及成癮行為。

雖然在研究中，Eric Lim並未詳述日常生活中適當的手機使用頻率，但曾有研究指出，睡前一小時和睡醒後一小時避免使用手機，且嘗試每天關閉手機一小時，若更長時間更好，以免過度沉迷。